На Урале мониторивший пожарную обстановку самолет совершил аварийную посадку

В Свердловской области выясняют обстоятельства аварийной посадки самолета.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, все случилось днем 19 октября: при заходе на посадку вблизи города Алапаевск у самолета АН-2 (эксплуатант ООО "АэроУрал") за 400 метров до взлетно-посадочной полосы произошел отказ силовой установки. На борту находились командир воздушного судна и пилот, пассажиры отсутствовали.

Установлено, что рейс выполнялся для мониторинга пожарной обстановки в Алапаевском районе. Самолет получил повреждения в виде излома правого шасси и правого крыла. Пострадавших в результате инцидента нет.

Сейчас Егоршинской транспортной прокуратурой начата проверка соблюдения требований законодательства о безопасности полетов. Также свою проверку организовало Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.