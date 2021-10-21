21 Октября 2021
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Лариса Кривоносова в роли Марины Вульф (2021) | Фото: youtube.com/c/BARAKuda_usk

Актрису, спародировавшую генерала МВД Ирину Волк, отправили в колонию

Актрису Ларису Кривоносову, пародировавшую официального представителя МВД Ирину Волк, приговорили к 3 месяцам колонии.

Суд признал ее виновной по статье 314.1 УК РФ ("Неоднократное несоблюдение административных ограничений").

Как сообщили в региональном управлении МВД, женщина в апреле 2017 года вышла на свободу условно-досрочно (УДО) из колонии в Хабаровском крае после отбытия наказания за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. В августе 2020 года за ней был установлен административный надзор за нарушения общественного порядка, однако она его на соблюдала.

Кривоносова выступила в пародийном интернет-шоу BARAKuda Виталия Наливкина (персонаж тоже выдуманный). Месяц назад ее арестовали на 10 суток за незаконное ношение формы сотрудника полиции.

В Кремле прокомментировали ситуацию, когда авторов и актеров пародийных и сатирических роликов арестовывают. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков отметил, что если это остается политической сатирой и не переходит грань, не входит в сферу оскорблений представителей власти и политических сил, их унижения, то в законе нет никаких положений, которые вменяли бы какую-либо ответственность за это.

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Актрису, спародировавшую генерала МВД Ирину Волк, отправили в колонию

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Теги: ирина волк, лариса кривоносова, колония, пародия



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