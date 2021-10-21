Более половины российских компаний продолжат работать в "нерабочие дни"

Несмотря на объявление "нерабочих дней с сохранением зарплаты" с 30 октября по 7 ноября 55% российских компаний собираются продолжить работу в этот период, передает РИА Новости со ссылкой на экспресс-опрос HeadHunter.

Напомним, национальный локдаун объявил накануне Владимир Путин после соответствующего предложения правительства. Первый вице-премьер Андрей Белоусов сообщил, что простой обойдется экономике примерно в 60 млрд руб. за две недели (или в 4 млрд руб. за день). Выручка компаний, которые пострадают от введения локдауна, упадет на 25-30%, в отдельных отраслях и регионах – и больше.