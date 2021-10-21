Все как в сериале: появились подробности "Игры в кальмара" в Екатеринбурге

Появилось подробное видео "Игры в кальмара", которая недавно состоялась в Екатеринбурге.

На прошлой неделе на стадионе возле школы №131 было замечено большое количество молодых людей в одинаковых костюмах. Их действия напоминали действия игроков из популярного корейского сериала "Игра в кальмара".

А сегодня на YouTube-канале HiMan появилось подробное видео, в котором рассказывается о том, как все прошло. За короткое время ролик набрал уже более миллиона просмотров.

"Я позвал 100 участников, чтобы сыграть с ними в "Игру в кальмара". Тот, кто останется в живых, получит весь накопленный банк. За каждого выбывшего человека в банк падает одна тысяча рублей", - рассказал блогер.

Далее показано, как играли в "Красный свет - зеленый свет". А затем участники проходили и другие испытания из сериала. В итоге победитель получил 99 тысяч рублей.

Напомним, что корейский сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix. Сервис заработал на нем почти 900 млн долларов.

Накануне.RU уже рассказывало, о чем данный сериал. Прочитать рецензию можно здесь.