Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. По данным сервиса, южнокорейский сериал посмотрели уже 11 млн пользователей. "Это делает его нашим самым крупным запуском за всю историю", - говорится в сообщении Netflix в соцсетях.

Между тем, глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что сериал может быть опасен для детей – они могут захотеть повторить "игры", показанные в шоу. Мизулина накануне сообщила, что "Лига" попросила экспертов-психологов оценить влияние "Игры в кальмара" на детей. До заявлений в Генпрокуратуру, суд и Роскомнадзор организация пока не дошла, но уже готова поднять вопрос о доступности стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров для детей. По мнению Мизулиной, закон о маркировке контента ничего не дает.