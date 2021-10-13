13 Октября 2021
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"Игра в кальмара" – о чем сериал?

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Кадр из сериала &quot;Игра в кальмара&quot; (2021) | Фото: kinopoisk.ru

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории стримингового сервиса Netflix. По данным сервиса, южнокорейский сериал посмотрели уже 11 млн пользователей. "Это делает его нашим самым крупным запуском за всю историю", - говорится в сообщении Netflix в соцсетях.

Между тем, глава организации "Лига безопасного интернета" Екатерина Мизулина считает, что сериал может быть опасен для детей – они могут захотеть повторить "игры", показанные в шоу. Мизулина накануне сообщила, что "Лига" попросила экспертов-психологов оценить влияние "Игры в кальмара" на детей. До заявлений в Генпрокуратуру, суд и Роскомнадзор организация пока не дошла, но уже готова поднять вопрос о доступности стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров для детей. По мнению Мизулиной, закон о маркировке контента ничего не дает.

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Сериал "Игра в кальмара" стал самым популярным в истории Netflix

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Теги: игра в кальмара, netflix, популярность



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