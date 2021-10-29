29 Октября 2021
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Общество Свердловская область
Школьники играют в игру в кальмара в Екатеринбурге (2021) | Фото: ютуб-канал HiMan

Психиатры не увидели ничего страшного в "Игре в кальмара" в Екатеринбурге

Свердловские психиатры оценили "Игру в кальмара", которая состоялась недавно в Екатеринбурге. По словам экспертов, даже хорошо, что дети вновь стали выходить играть на улицу.

Напомним, не так давно в уральской столице несколько десятков подростков устроили "Игру в кальмара", выполняя совсем недетские испытания из одноименного корейского сериала. Ролик об этом собрал миллионы просмотров в интернете.

Как рассказала на сегодняшней пресс-конференции в Екатеринбурге главный детский внештатный психиатр министерства здравоохранения Свердловской области Анна Малахова, в данный момент у детей наблюдается высокая информационная загрузка.

"Сейчас это "Игра в кальмара", два года назад были "Киты". Этот контент будет появляться всегда, и это будет смена одной игры или одного сериала на другой. Задача психиатров и психологов - максимально безопасно провести подростков через этот период. У нас была длинная история с "Синими китами", мы находили этих детей и помогали им психологически проходить через процессы принятия или непринятия себя. Я к тому, что ситуация будет повторяться - вне зависимости от того, какое будет название", - сообщила Малахова, отвечая на вопрос Накануне.RU.

Школьники играют в игру в кальмара в Екатеринбурге(2021)|Фото: ютуб-канал HiMan

По ее словам, "ничего катастрофического или ужасного в этом нет, если у детей есть поддержка, если родитель или педагог видит, что с ребенком происходит что-то не так".

Как добавил руководитель Областного центра психологической поддержки детей и подростков Кирилл Бахарев, речь идет о трендах в массовой культуре, и на данный момент это "Игра в кальмара".

"Чего-то страшного, включающего в себя призыв к каким-то действиям, мы со своей стороны не увидели. В этом есть достаточно хороший момент: дети вышли играть на улицу. Это увеличение сенсорной нагрузки в условиях улицы, двора, и это такой неочевидный плюс. Теперь они играют на площадках в более стандартные игры. Если мы будем брать в разрезе времени, уличных игр стало меньше. И это обратило внимание детского и подросткового населения к ним", - считает Бахарев.

По мнению эксперта, в данном случае нельзя говорить о призыве к жестокости.

Школьники играют в игру в кальмара в Екатеринбурге(2021)|Фото: ютуб-канал HiMan

"Скорее, во многом сериал обращает внимание к проблемам социального неравенства, важности и моментами переоцененности денег. Для подростков деньги уже являются достаточно важным элементом жизни", - отметил Кирилл Бахарев.

Он призвал родителей разговаривать со своими детьми и обсуждать с ними новые тренды и явления - тогда это становится более управляемо.

Анна Малахова добавила, что важно и то, как на "Игру в кальмара" отреагируют взрослые.

Школьники играют в игру в кальмара в Екатеринбурге(2021)|Фото: ютуб-канал HiMan

"Если мы будем бегать и кричать, что это ужасно и они такие безобразные, подросток с оппозиционно-вызывающим расстройством поведения - а они все настроены ко взрослым оппозиционно, потому что те их не понимают - спровоцирует у него еще большее оппозиционное поведение. А если взрослый посмеется и скажет, что прикольно ты придумал, то подросток успокоится и услышит, что взрослый может принять его поведение, каким бы оно ни было", - полагает психиатр.

Она отметила, что важным моментом является выброс агрессии и негативных переживаний у подростков.

"И мы им тоже должны давать это делать", - заключила Малахова.

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Психиатры не увидели ничего страшного в "Игре в кальмара" в Екатеринбурге

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Теги: Игра в кальмара, психиатры, подростки, Екатеринбург



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