20 Октября 2021
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Общество В России
Татьяна Голикова, деловой завтрак на ПМЭФ-2019 (2019) | Фото: forumspb.com

СМИ: Голикова выступила против запрета на продажу суррогатных детей иностранцам

Вице-премьер России Татьяна Голикова выступила против запрета суррогатного материнства для иностранцев, выступив лоббистом продажи российских детей за границу. Об этом пишет "Царьград" со ссылкой на источник в правительстве.

При этом премьер Михаил Мишустин проект поддержал, сообщает издание.

Законопроект о запрете суррогатного материнства для иностранцев был внесен в июне, но пока его не начинали рассматривать. Он был разработан в связи с тем, что иностранцы свободно заказывают, покупают и вывозят из России детей, рожденных от суррогатных матерей, причем законодательно к ним не предъявляют никаких требований. По многим свидетельствам, детей увозят содомиты-педофилы и для расчленения на органы.

Недавно председатель набсовета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов назвал Голикову "королевой смерти" за ужасающие результаты ее кураторства над демографией. Именно под предлогом заботы о демографии многие НКО и отстаивают суррогатное материнство, в том числе для иностранцев, хотя те просто вывозят детей.

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СМИ: Голикова выступила против запрета на продажу суррогатных детей иностранцам

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Теги: суррогатное материнство, татьяна голивова



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