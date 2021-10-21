Стало известно, кого коснутся ограничения по коронавирусу в Подмосковье

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что во время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября жители региона должны по возможность остаться дома.

По словам главы региона, коронавирусные ограничения коснутся только тех, кто не ваккцинировался. По словам Воробьева, в области пациенты с коронавирусом занимают 10 тыс. коек, передает ТАСС.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября. Власти регионов могут ввести нерабочие дни уже с 23 октября.

Как сообщалось, большинство россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.