20 Октября 2021
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Общество
Коллаж, локдаун, ковид, вакцинация (2021) | Фото: Накануне.RU

Более половины россиян поддерживают введение нерабочих дней в ноябре

Большинство россиян поддерживает введение нерабочих дней в начале ноября в связи с распространением коронавируса в стране, сообщает сервис по поиску работы SuperJob.

Согласно исследованию, 56% опрошенных выступили за объявление с 30 октября по 7 ноября нерабочими днями с сохранением заработной платы.

30% россиян не поддержали введение длинных ноябрьских выходных, 14% затруднились с ответом.

Среди населения городов-миллионников с инициативой о длинных выходных согласны в Краснодаре (63%), Омске (62%) и Волгограде (60%).

Менее всего данную инициативу поддерживают в Екатеринбурге (44%), Уфе и Челябинске (по 43%).

Напомним, вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова предложила ввести нерабочие дни в стране с 30 октября по 7 ноября из-за критического роста заболеваемости и смертности от COVID-19. В ряде регионов она предложила ввести локдаун уже с 23 октября.

Совещание по ситуации с коронавирусом под председательством президента состоится сегодня. Премьер-министр России Михаил Мишустин уже дал поручение министрам подготовить предложения о поддержке бизнеса в нерабочие дни.

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Более половины россиян поддерживают введение нерабочих дней в ноябре

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Теги: выходные дни, ноябрь, опрос, россияне



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