В Волгоградской области невакцинированные не смогут пользоваться автобусами

В Волгоградской области вводятся новые ограничения на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном администрации, с 25 октября в области вводится запрет на посещение предприятий общественного питания без документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Также будет запрещено посещать бани и сауны без сертификатов о вакцинации.

Невакцинированные ездить на междугородних автобусах, организациям запрещено направлять невакцинированных сотрудников в командировки.

Как сообщалось, в Крыму ужесточен режим повышенной готовности: теперь при заселении в отели и санатории, а также при посещении баров и кафе будут требовать предъявить QR-код.