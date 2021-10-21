21 Октября 2021
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Перчатки, маска, антисептик (2021) | Фото: Портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Волгоградской области невакцинированные не смогут пользоваться автобусами

В Волгоградской области вводятся новые ограничения на фоне эпидемии коронавируса.

Как сообщили Накануне.RU в региональном администрации, с 25 октября в области вводится запрет на посещение предприятий общественного питания без документов о вакцинации или подтверждающих отрицательный результат лабораторного исследования на COVID-19. Также будет запрещено посещать бани и сауны без сертификатов о вакцинации.

Невакцинированные ездить на междугородних автобусах, организациям запрещено направлять невакцинированных сотрудников в командировки.

Как сообщалось, в Крыму ужесточен режим повышенной готовности: теперь при заселении в отели и санатории, а также при посещении баров и кафе будут требовать предъявить QR-код.

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В Волгоградской области невакцинированные не смогут пользоваться автобусами

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Теги: вакцинация, коронавирус



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