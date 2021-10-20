Минобороны выделит региональным больницам кислород для лечения "ковидных" больных

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина поставил задачу командующим военных округов выделить сжиженный кислород для лечебных учреждений регионов, сообщает ТАСС.

"По указанию президента РФ Владимира Путина в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране министром обороны РФ поставлена задача командующим войск военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240 834 тонны сжиженного кислорода.