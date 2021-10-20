21 Октября 2021
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Политика В России
ковид-госпиталь, медицина, больница, коронавирус, палата, кислород, ивл (2020) | Фото:пресс-служба Воронежской городской думы

Минобороны выделит региональным больницам кислород для лечения "ковидных" больных

Министр обороны Сергей Шойгу по поручению президента РФ Владимира Путина поставил задачу командующим военных округов выделить сжиженный кислород для лечебных учреждений регионов, сообщает ТАСС.

"По указанию президента РФ Владимира Путина в связи с обострением эпидемиологической обстановки в стране министром обороны РФ поставлена задача командующим войск военных округов оказать оперативную помощь субъектам РФ в выделении сжиженного кислорода для лечебных учреждений регионов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что медицинским учреждениям 14 субъектов РФ уже передано из воинских частей 240 834 тонны сжиженного кислорода.

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Минобороны выделит региональным больницам кислород для лечения "ковидных" больных

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Теги: Минобороны, коронавирус, кислород, Шойгу



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