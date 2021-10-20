Путин предсказывает Европе рост цен на продукты и опасается, что это произойдет и в России

Президент России Владимир Путин сегодня на совещании с правительством заслушал тревожный доклад вице-премьера Александра Новака об ухудшении ситуации на мировом энергетическом рынке. Самое важное – рост цен на энергоносители уже начал отражаться на стоимости удобрений, а значит – и продуктов.

"На газовом рынке сохраняется сложная ситуация. Тысяча кубометров в Европе стоит $1000-1100, в Азии – до $1200. В три раза за год выросли цены на газ. Цены на электричество выросли в пять-шесть раз с начала года. Также дорожает и уголь", - рассказал Новак.

Среди причин он назвал ускоренное восстановление мировой экономики, низкую заполненность подземных хранилищ, переориентацию поставщиков на новые рынки сбыта. "И собственно падающая добыча газа в Европе влияет, и европейская политика – переориентация с долгосрочных контрактов на спотовые, биржевые цены. Произошла разбалансировка рынка", - пояснил вице-премьер.

Он рассказал, что из-за дефицита газа сокращается производство азотных удобрений – цены на них уже выросли в два раза. Это неизбежно приведет к удорожанию продуктов.

"Во многих странах банкротятся поставщики газа, рост цен привел, например, к банкротству 12 поставщиков в Великобритании. Страдают и металлургические предприятия, которым нужно электричество в большом количестве. В Китае закрыто около 160 предприятий текстильной промышленности, возникают уже проблемы с выращиванием тепличных овощей – не хватает денег на электричество. В ближайшее время мы не видим предпосылок для улучшения ситуации", - печально заключил Новак.

Он доложил президенту, что будет проведен мониторинг ситуации.

"Одного мониторинга уже не достаточно. Очевидно, что есть дефицит, нервозность на рынке. Есть расширение бюджетных дефицитов, перебои в цепочках поставки товаров, рост инфляции, - ответил Путин. - Беспокоят возможные последствия, в том числе и меры поддержки населения в европейских странах. Это приведет к тому, что люди не сократят объемы потребления, придется сокращать объемы потребления в промышленности. Это будет иметь свои последствия, они отразятся на людях. Этот способ поддержки граждан лежит на поверхности, но это решения, продиктованные внутриполитической конъюнктурой, в том числе и предвыборной ситуацией в некоторых странах".

"Это и для нас имеет определенные последствия. Это может отразиться на наших добывающих компаниях. Мы не заинтересованы в бесконечном росте цен. Это происходит уже помимо нашей воли, но это рукотворные вещи, сделанные нашими коллегами в ЕС. И у наших производителей возникнет соблазн все продавать по высоким ценам. Нужно представить комплекс мер, которые бы обеспечили интересы наших с/х производителей и сдерживали бы рост цен на продовольствие", - обратился президент уже к премьер-министру Михаилу Мишустину.