Уральский полпред и губернаторы северных автономий встретятся в Ханты-Мансийске с федеральным куратором УрФО

21 октября заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов, курирующий УрФО, проведёт в Ханты-Мансийске совещание по вопросу подготовки и реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие субъектов Уральского федерального округа, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

Участие в разговоре примут полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев, губернаторы Югры Наталья Комарова и Ямала – Дмитрий Артюхов, представители федеральных профильных министерств, руководители нефтегазовых компаний. Тема совещания – состояние и перспективы развития топливно-энергетического комплекса в УрФО, меры государственной поддержки в сфере ТЭК, обсуждение реализуемых и планируемых инвестиционных проектов в округе.

Кроме того, Борисов проведёт ряд рабочих встреч.