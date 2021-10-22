Федеральный куратор УрФО высоко оценил инвестиционное развитие округа

В Ханты-Мансийске прошло совещание по подготовке и реализации инвестпроектов в регионах УрФО. Его возглавили федеральный куратор УрФО, вице-премьер Юрий Борисов и уральский полпред Владимир Якушев. После него состоялась встреча столичного гостя с главами уральских автономий, на которой обсудили, в частности, строительство Северного широтного хода, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

"У Уральского федерального округа хороший потенциал, есть все возможности для дальнейшего развития и улучшения ключевых экономических показателей", - подчеркнул Юрий Борисов.

Он напомнил, что УрФО по суммарному объёму валового регионального продукта (ВРП) занимает третье место по стране, доля округа в ВРП России составляет 14%. ВРП субъектов составляет 13,2 трлн руб. Объём инвестиций в основной капитал в УрФО в 2020 г. – 3,2 трлн руб., за шесть месяцев этого года – 1,4 трлн руб.

Потенциал не вовлечённых в разработку месторождений нефти в Югре составляет 2,4 миллиарда тонн, в Надым – Пур – Тазовском регионе остаётся 9 трлн "кубов" в сложных залежах природного газа. Для увеличения добычи трудноизвлекаемых углеводородов требуется доработка системы налогообложения.

"Относительно недавно был введён новый налоговый режим для добывающих компаний, однако под это регулирование попали не все месторождения. Если их перечень не будет расширен, судьба многих из них окажется под вопросом, так как такая разработка будет нерентабельна. Здесь нужна другая налоговая политика в отношении компаний. Принципиально, чтобы она не создала условия, при которых разработка истощённых месторождений прекратится. Вокруг них находятся города и посёлки. Люди работают на этих месторождениях, на производствах рядом с ними. Необходимо это сохранить. В противном случае мы получим населённые пункты, не обеспеченные рабочими местами, чего допустить нельзя", - сказал Якушев.

Борисов высоко оценил совещание и уточнил, что развитие топливно-энергетического комплекса даёт возможность российской промышленности серьёзно присутствовать в этой отрасли в виде своих разработок, оборудования, технологий.

"Это – диверсификация их экономики. Я считаю, что получился конструктивный разговор. Есть тесное взаимодействие в межведомственной рабочей группе. И результат этой работы – ежегодный пятипроцентный рост присутствия отечественной промышленности на рынке", - сказал Борисов.

После он провёл встречу с главами Югры Натальей Комаровой и Ямала – Дмитрием Артюховым. Разговор с губернатором Ямала шёл о программе добычи трудноизвлекаемых запасов газа, подготовке к строительству Северного широтного хода (СШХ). Дмитрий Артюхов отметил, что железнодорожная магистраль будет работать в интересах всех регионов УрФО. В перспективе СШХ откроет доступ промышленным предприятиям из разных регионов к Северному морскому пути.

Наталья Комарова представила федеральный проект "Технологии освоения трудноизвлекаемых углеводородов". Реализация проекта к 2024 г. позволит снизить удельную стоимость бурения и обеспечит привлечение не менее 30 млрд руб. инвестиций. На встрече также обсудили вопрос создания полигона по апробации технологий улавливания, транспортировки и захоронения углекислого газа. Борисов поддержал крупный инфраструктурный проект – строительство второго моста через Обь в районе Сургута. Новый мост позволит перераспределить транспортные потоки и разгрузить действующий мост. Это обеспечит дальнейшее развитие региона и Уральского федерального округа, усилив надежность автодорожного коридора в Арктику.