ФНС объяснила причины роста налога на недвижимость

У некоторых владельцев недвижимого имущества в России вырос размер налогового платежа за 2020 год. Как пояснили в Федеральной налоговой службе (ФНС), это может быть связано с изменением понижающих коэффициентов в формуле расчета налога.

В пресс-релизе говорится, что регионы переходят на расчет имущественных налогов по кадастровой стоимости, причем переход этот проводится постепенно, чтобы избежать резкого повышения налоговой нагрузки на граждан. Для этого были введены понижающие коэффициенты.

Формула была составлена таким образом, чтобы ежегодно налоговая нагрузка увеличивалась не более чем на 10 процентов.

В ведомстве посоветовали обращаться за разъяснениями в местный налоговый орган или в контакт-центр ФНС.

Ранее сообщалось, что россиянам предлагают раньше оплачивать транспортный, имущественный и земельный налоги. Соответствующий законопроект подготовили депутаты "Единой России" от Владимирской области.

Согласно документу, вместо 1 декабря россиянам будет необходимо перечислить деньги не позднее сентября. Госдума планирует рассмотреть его в октябре.