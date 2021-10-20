20 Октября 2021
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Экономика В России Москва
коллаж, пенсионер (2020) | Фото: Накануне.RU

В ряде регионов России бедность достигает 20%, - Кудрин

Несмотря на то, что президент России объявил главным врагом государства низкие доходы населения, бедность в стране снижается крайне низкими темпами. По словам главы Счетной палаты РФ Алексея Кудрина, за год бедность в стране в целом снизилась всего на 0,2% - до 12,1%, а в ряде регионов она составляет 20%. Об этом аудитор сообщил в Совете Федерации, где заслушивали отчет об исполнении бюджета 2020 года.

Председатель комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов заметил, что "ситуация с бюджетами регионов и до пандемии вызывала беспокойство". "В 2020 году 2,3 трлн руб. достиг совокупный госдолг регионов – это рекордный показатель за десять лет. У 34 регионов более чем на 40% бюджет состоит из безвозмездных поступлений из других бюджетов", - сообщил сенатор.

Министру финансов Антону Силуанову задали множество вопросов, касающихся дефицита бюджетов регионов. Сенаторы указывали на необходимость системного решения, но глава Минфина лишь похвастался, что межбюджетными трансфертами удалось в прошлом году заткнуть дыры – "помогли самым нуждающимся". Он, с одной стороны, во многом винит пандемию. С другой стороны, считает, что передавать регионам отчисления от каких-то налогов для увеличения их бюджетов – неправильно. И вот почему: "Есть проблема: экономический потенциал субъектов очень разный. Если мы будем передавать им налоги, то доходы вырастут у тех, кто и так богатый. А нам надо помочь тем, у кого низкий уровень бюджетной обеспеченности". То есть бедным не будут помогать, чтобы богатые не разбогатели и не увеличили еще сильнее разрыв между доходами.

Кудрин при этом согласился с сенаторами на счет дефицита в регионах: "Это системная проблема, временные меры не помогут".

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В ряде регионов России бедность достигает 20%, - Кудрин

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Теги: бедность, дефицит, регионы, алексей кудрин, антон силуанов



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