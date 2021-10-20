20 Октября 2021
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Политика За рубежом
(2003) | Фото

США планируют привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

Министерство финансов США готово сотрудничать с Конгрессом, чтобы компания "Газпром" понесла наказание за действия, которые нарушают американские санкции.

Об этом сообщил замминистра финансов Уолли Адейемо. Его заявление прозвучало на фоне критики сенаторов за то, что Вашингтон отказался от ограничительных мер против компании-оператора "Северного потока-2" Nord Stream 2 AG, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, американские власти продолжат считать проект геополитическим и выступать против его запуска.

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США планируют привлечь "Газпром" к ответственности за нарушение санкций

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Теги: Газпром, санкции



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