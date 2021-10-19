Площадь Танкостроителей появилась в Нижнем Тагиле

Открытие площади Танкостроителей в честь создателей самого массового танка современности Т-72 и расположенной за площадью первой очереди лесопарковой зоны "Пихтовые горы" состоялось в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Площадь у мемориала и лесопарковая зона за ним являются одним из любимых мест отдыха дзержинцев. Уже сейчас тагильчане могут здесь погулять, позаниматься спортом, покататься на велосипеде.

Территория лесного массива площадью более 34 га была расчищена от валежника, здесь смонтировали систему водоотведения. В лесопарке появились центральные прогулочные аллеи протяженностью 5 км, велодорожки, тропинки для скандинавской ходьбы с покрытием из природных материалов. Установлены комплекс для воркаута, детский городок.

Уралвагонзавод (входит в "Ростех") стал одним из инициаторов и разработчиков проекта масштабной реконструкции этих общественных территорий.

Как отметил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, чтить память тех, кто положил свою жизнь, свои знания и ум на создание грозной боевой машины – танка Т-72, это общая задача.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в следующем году в парке будут обустроены площадки для скейтеров и другие спортивные комплексы, например, поле для мини-футбола. Также планируется установить вольер для выгула собак.

На 2022 год городскими властями намечена и реконструкция дорожного полотна Ленинградского проспекта.

В церемонии открытия площади и лесопарковой зоны принял участие глава города Владислав Пинаев.