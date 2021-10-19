Площадь Танкостроителей появилась в Нижнем Тагиле

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Свердловская область
площадь Танкостроителей (2021) | Фото: Пресс-служба УВЗ

Площадь Танкостроителей появилась в Нижнем Тагиле

Открытие площади Танкостроителей в честь создателей самого массового танка современности Т-72 и расположенной за площадью первой очереди лесопарковой зоны "Пихтовые горы" состоялось в Дзержинском районе Нижнего Тагила.

Площадь у мемориала и лесопарковая зона за ним являются одним из любимых мест отдыха дзержинцев. Уже сейчас тагильчане могут здесь погулять, позаниматься спортом, покататься на велосипеде.

Территория лесного массива площадью более 34 га была расчищена от валежника, здесь смонтировали систему водоотведения. В лесопарке появились центральные прогулочные аллеи протяженностью 5 км, велодорожки, тропинки для скандинавской ходьбы с покрытием из природных материалов. Установлены комплекс для воркаута, детский городок.

Уралвагонзавод (входит в "Ростех") стал одним из инициаторов и разработчиков проекта масштабной реконструкции этих общественных территорий.

Как отметил исполнительный директор УВЗ Владимир Рощупкин, чтить память тех, кто положил свою жизнь, свои знания и ум на создание грозной боевой машины – танка Т-72, это общая задача.

площадь Танкостроителей(2021)|Фото: Пресс-служба УВЗплощадь Танкостроителей(2021)|Фото: Пресс-служба УВЗ

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, в следующем году в парке будут обустроены площадки для скейтеров и другие спортивные комплексы, например, поле для мини-футбола. Также планируется установить вольер для выгула собак.

На 2022 год городскими властями намечена и реконструкция дорожного полотна Ленинградского проспекта.

В церемонии открытия площади и лесопарковой зоны принял участие глава города Владислав Пинаев.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Площадь Танкостроителей появилась в Нижнем Тагиле

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Площадь Танкостроителей, Уралвагонзавод, Пихтовые горы



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети