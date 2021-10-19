Депутата из Трехгорного обвиняют в хищении более 54 млн рублей

Депутату городского собрания Трехгорного, бизнесмену Кумару Айткалиеву предъявлено обвинение в мошенничестве при оплате за счет бюджетных средств работ по контракту.

Напомним, депутат был задержан сегодня сотрудниками УФСБ. Айткалиеву принадлежит строительная компания "Уралспецмонтаж". В настоящий момент в отношении предприятия возбуждено производство по делу о банкротстве, в июле прошлого года введена процедура наблюдения.

По версии следствия, в 2016 – 2020 гг. обвиняемый представил в органы федерального казначейства фиктивные документы по выполнению строительных работ в рамках государственного контракта. В результате им было похищено более 54 млн рублей.

В суд направлено ходатайство о заключении обвиняемого под стражу, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.