Полиция силой подавила протест в порту Триеста против ковид-паспортов

19 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика За рубежом
Цифровой пропуск, QR-код (2020) | Фото: instagram.com/ne.taxi

Полиция силой подавила протест в порту Триеста против ковид-паспортов

Несколько тысяч итальянцев, работников порта Триеста и примкнувших к ним, четыре дня протестовали против ковид-паспортов. Они отстаивали свое право на жизнь и работу без унизительных документов, подтверждающих их "чистоту". Многие жители города их поддерживали и приносили продукты и вещи первой необходимости.

С 15 октября в Италии были ужесточены ограничительные меры: граждане без ковид-паспортов не могут ходить на работу, причем невакцинированные должны каждые два дня за свой счет делать ПЦР-тест. В противном случае граждан грозят отстранить от работы.

Власти города вчера попытались разогнать жителей с помощью светошумовых гранат и водометов. Но это не удалось.

"Не на тех они напали! На кого ты воду выливаешь? На работников морского порта? Они как стояли, так и стоят! Как каменные. Вся толпа! На них льют воду, а они стоят, представляете! У меня слезы и гордость за этих людей!" - написала проживающая в Италии блогер Екатерина Коваленко.

Только слезоточивый газ смог повалить людей. Сегрегация по "вакцинному статусу" стала новой европейской ценностью, за протест против которой жестоко карают.

При этом заболеваемость ковидом и ковидная смертность в Италии сейчас на низком уровне. То есть ковид-паспорта, возможно, введены навсегда.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Полиция силой подавила протест в порту Триеста против ковид-паспортов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: вакцинация, Италия, протест, ковид-паспорта



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети