Полиция силой подавила протест в порту Триеста против ковид-паспортов

Несколько тысяч итальянцев, работников порта Триеста и примкнувших к ним, четыре дня протестовали против ковид-паспортов. Они отстаивали свое право на жизнь и работу без унизительных документов, подтверждающих их "чистоту". Многие жители города их поддерживали и приносили продукты и вещи первой необходимости.

С 15 октября в Италии были ужесточены ограничительные меры: граждане без ковид-паспортов не могут ходить на работу, причем невакцинированные должны каждые два дня за свой счет делать ПЦР-тест. В противном случае граждан грозят отстранить от работы.

Власти города вчера попытались разогнать жителей с помощью светошумовых гранат и водометов. Но это не удалось.

"Не на тех они напали! На кого ты воду выливаешь? На работников морского порта? Они как стояли, так и стоят! Как каменные. Вся толпа! На них льют воду, а они стоят, представляете! У меня слезы и гордость за этих людей!" - написала проживающая в Италии блогер Екатерина Коваленко.

Только слезоточивый газ смог повалить людей. Сегрегация по "вакцинному статусу" стала новой европейской ценностью, за протест против которой жестоко карают.

При этом заболеваемость ковидом и ковидная смертность в Италии сейчас на низком уровне. То есть ковид-паспорта, возможно, введены навсегда.