Назван средний размер кредита россиянина

Чуть больше половины россиян (56%) в настоящее время выплачивают кредиты. 21% сограждан собирается взять кредит в ближайший год, у 78,4% таких планов нет. Это данные опроса, проведенного аналитическим центром университета "Синергия", на которые ссылается РИА Новости.

Почти треть (29,6%) из тех, кто занимал деньги у банка, брали 1-3 млн руб. На втором месте по популярности небольшой кредит – от 150 тыс. до 500 тыс. руб. (23,2% опрошенных предпочитали такие суммы). 15,4% респондентов брали кредит на 500 тыс. – 1 млн руб.

Пятая часть граждан (21,4%) берет в кредит сумму до 100 тыс. руб. И только 10,4% граждан взяли кредит на более чем 6 млн руб.

Также выяснилось, что 70,4% сограждан готовы отдавать на погашение кредита до четверти ежемесячного дохода. Треть дохода готовы направлять на обслуживание займа 15,4%, половину – 9,4%. Еще 4,8% граждан готовы отдавать за кредит большую часть дохода.