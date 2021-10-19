"Вирус жестокий": Лариса Гузеева рассказала о перенесенном COVID-19

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева (62) рассказала о выводах, сделанных за время болезни коронавирусом.

Звезду госпитализировали в столичную больницу №40 в Коммунарке. Здесь Гузеева провела больше двух недель. За это время в СМИ появлялась самая разная информация о ее состоянии. Артистка болезненно реагировала на пристальное внимание. "Всегда считала, что здоровье - это очень интимно. Ну я же не Сталин, чтобы всей Стране докладывали что да как со мной. Я заболела этой гадостью, а кто застрахован? Лечусь", - писала в своем блоге в Instagram Гузеева.

Теперь актрисе предстоит восстанавливаться. Она пишет, что не была готова к болезни, причем не только физически. "Ничего не изменилось за эти три недели-Мир не остановился-жизнь для всех идёт в обычном режиме. И всегда так будет. Ты один на один со своими проблемами и должен об этом знать и быть готовым. Быть взрослым- отвечать сам за себя. Простые истины, верно? Я не была готова. Пересмотрела всё, что было до. Буду учиться всему заново- вирус жестокий. Слава Богу за всё", - заключает Гузеева.