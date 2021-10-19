Только одна из пяти партий, прошедших в Госдуму, отчиталась о расходах на выборы

Только половина партий, участвовавших в выборах в Госдуму, подала в Центризбирком отчеты о потраченных на кампанию средствах.

Всего выдвигали федеральные списки кандидатов 14 партий, отчитались о расходах – семь: "Единая Россия", "Российская партия свободы и справедливости", "Партия роста", "Зеленые" и "Зеленая альтернатива", а также "Гражданская платформа". Из прошедших в парламент пяти партий отчиталась только "Единая Россия" (потратила на выборы почти 620 млн руб.), остальные же – "Новые люди", КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия – За правду" – пока тянут с подачей отчетов.

В Центризбиркоме сегодня напомнили, что сдать отчеты партии должны до 25 октября в соответствии с федеральным законом.