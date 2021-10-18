Челябинский облсуд смягчил приговор депутату Алеси Субботиной за мошенничество

Челябинский областной суд изменил приговор депутату райсовета Калининского района Алеси Субботиной, осужденной за мошенничество.

"Суд апелляционной инстанции применил положение ч.1 ст. 62 УК РФ, учел полное возмещение ущерба Субботиной, в связи с чем снизил срок наказания на 3 месяца", - сообщила Накануне.RU официальный представитель Челябинского облсуда Наталья Прохорова.

Напомним, в июле Калининский районный суд Челябинска приговорил Алесю Субботину к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года по обвинению в мошенничестве.

По версии следствия, в 2015 году, когда Субботина работала риелтором, к ней обратился мужчина и попросил заем в размере 55 тысяч рублей. Она ввела в заблуждение потерпевшего и убедила, что, подписывая договор купли-продажи, он заключает договор займа под залог квартиры. 29 мая 2015 года Субботина зарегистрировала сделку по отчуждению жилого помещения, рыночная стоимость которого составляла более 700 тысяч рублей.

Добавим, что сторона защиты просила отменить приговор и оправдать Субботину.