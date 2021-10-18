18 Октября 2021
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Роспотребнадзор (2017) | Фото: tourweek.ru

Роспотребнадзор Хакасии: "Привитые чаще всего являются вирусоносителями"

Глава хакасского управления Роспотребнадзора Татьяна Романова заявила, что привитые от ковида чаще всего являются вирусоносителями, поэтому к ним нельзя допускать непривитых. Так она объяснила необходимость QR-кодов.

По ее словам, они нужны для того, чтобы собирать "иммунных" людей в одном месте.

"С ПЦР-тестами допускать туда стерильных людей - это преступно. У нас привитые чаще всего являются вирусоносителями, что вполне оправдано. Предлагая туда допускать людей стерильно, мы берем на себя ответственность, я говорю за весь штаб, что они там заразятся. Этого делать ни в коем случае нельзя", - сказала Романова.

Фактически ее слова означают, что непривитых нужно защищать от привитых, так как те распространяют вирус.

Самое интересное, что сейчас в России и многих других странах ситуация действительно хуже, чем была до вакцинации. Причем в регионах, где вакцинировано больше, заболеваемость и смертность ничуть не ниже.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова еще в марте заявляла, что "привитый или переболевший человек может заражать окружающих, это известно во всем мире". Однако в июле она постановила: привитые вирус не распространяют.

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Роспотребнадзор Хакасии: "Привитые чаще всего являются вирусоносителями"

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Теги: вакцинация, коронавирус



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