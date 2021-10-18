Солист Мариинского театра сообщил о жестком задержании

Полицейские Санкт-Петербурга задержали с применением силы солиста оперной труппы Мариинского театра Виктора Коротича.

Перед этим сотрудники правоохранительных органов спросили у артиста документы, которых у него не было. Остановленный для проверки документов мужчина "ответил категорическим отказом", а позднее "стал сопротивляться и спорить", сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу.

Коротича заявил изданию 78.ru, что 17 октября полицейский остановил его из-за схожести с разыскиваемым человеком.

В отношении артиста был выписан протокол о неповиновении полиции, сказал он.

Главная повестка дня всегда под рукой – в нашем Telegram-канале.