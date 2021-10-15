15 Октября 2021
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Совещание по нацпроектам в Тюмени (2019) | Фото: Накануне.RU

Уральский экс-полпред Николай Цуканов получил орден Сергия Радонежского из рук патриарха Кирилла

Накануне в праздник Покрова Богородицы Патриарх Кирилл совершил божественную литургию в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя в Москве, передает корреспондент Накануне.RU. Богослужение транслировалось в прямом эфире на телеканалах «Союз» и «Спас» и на официальном сайте Русской Православной Церкви.

По завершению богослужений Патриарх Кирилл вручил церковные награды. Как сообщается на официальном сайте патриархии, в связи с 55-летием со дня рождения старший вице-президент ПАО «Ростелеком» Николай Цуканов был удостоен ордена преподобного Сергия Радонежского II степени.

Напомним, с июня 2018 года по ноябрь 2020 года Николай Цуканов работал полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. В округе запомнился открытостью и умением наладить эффективный диалог с бизнес-сообществом, СМИ и религиозными структурами.

встреча главредов СМИ с Николаем Цукановым(2020)|Фото: Накануне.RU

Награда РПЦ была вручена ему патриархом во внимание к помощи Русской Православной Церкви.

Также наград удостоились: президент компании «Coalco» Василий Анисимов. Он награжден орденом преподобного Серафима Саровского I степени. Советник генерального директора АО «"Центр бизнес-авиации" Внуково-3» по взаимодействию с государственными органами Алексей Черединцев был награжден орденом благоверного князя Димитрия Донского II степени.

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Уральский экс-полпред Николай Цуканов получил орден Сергия Радонежского из рук патриарха Кирилла

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Теги: николай цуканов, уральский полпред, рпц, патриарх кирилл



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