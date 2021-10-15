15 Октября 2021
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Передача машин скорой помощи от Фонда святой Екатерины городу (2021) | Фото: Накануне.RU

Смертность и заболеваемость COVID-19 в России начали обновлять максимумы ежедневно

В России началось ежедневное обновление абсолютных антирекордов по суточной смертности и заболеваемости COVID-19.

За сутки выявлено 32 196 новых случаев коронавируса (накануне эта цифра была почти на тысячу меньше). Это максимум с начала пандемии. Максимальной является и суточная смертность – она вплотную приблизилась к отметке в тысячу (999). Полностью выздоровели за сутки только 22 тыс. человек.

В лидерах по заболеваемости по-прежнему Москва, Санкт-Петербург и Подмосковье – на них приходится треть новых случаев. Еще в восьми регионах суточный прирост заболеваемости превышает 500 случаев.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 925 176 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 221 313 летальных исходов, выздоровели 6 960 024 человека.

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Смертность и заболеваемость COVID-19 в России начали обновлять максимумы ежедневно

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Теги: смертность, статистика, заболеваемость, рекорд



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