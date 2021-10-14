14 Октября 2021
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Общество В России
(2005) | Фото: pics.cry.ru

В России зафиксирована рекордная суточная смертность и заболеваемость COVID-19

В России зафиксированы одновременно и рекордная суточная смертность от коронавируса (896 случаев), и рекордная заболеваемость – 31 299 новых случаев за сутки. Таких показателей не было ни разу с начала пандемии. Полностью выздоровели за сутки только 21 670 человек.

Больше трети новых случаев болезни дают три региона – Москва (6712), Санкт-Петербург (2345) и Подмосковье (1911). Еще в восьми регионах за сутки заболело более 500 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 892 980 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 220 315 летальных исходов, выздоровели 6 937 756 человек.

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В России зафиксирована рекордная суточная смертность и заболеваемость COVID-19

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Теги: коронавирус, статистика, смертность, заболеваемость, рекорд



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