14 Октября 2021
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Общество Курганская область
школа, класс, обучение, школьники, образование, школьная доска, урок (2020) | Фото: пресс-служба Воронежской областной думы

Курганские школы могут перенести осенние каникулы из-за пандемии коронавируса

В школах Курганской области могут сдвинуть сроки осенних каникул из-за увеличившихся случаев заболевания коронавирусом. Именно такие рекомендации образовательным учреждениям дало региональное правительство.

Таким образом школьники смогут уйти отдыхать с 25 октября по 6 ноября, передает Telegram-канал правительства слова директора департамента образования и науки Андрея Кочерова. Соответствующее письмо было направлено в муниципальные органы управления образованием.

"Цель таких рекомендаций — разорвать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции и гриппа в образовательных организациях среди школьников и педагогов, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и молодежи. Надеемся, что принимаемые нами меры будут эффективными, и после ноябрьских праздников дети вернутся за парты. Добавлю, что вопрос о переходе на дистанционное обучение в школах в настоящее время не рассматривается№, - пояснил Андрей Кочеров.

Напомним, что в Курганской области с конца сентября наблюдается рост заболеваемости. Так за последние сутки подтвердилось еще 172 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 35 тыс. 683 случая заболевания.

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Курганские школы могут перенести осенние каникулы из-за пандемии коронавируса

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Теги: каникулы, школы, школьники



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