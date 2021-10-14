Курганские школы могут перенести осенние каникулы из-за пандемии коронавируса

В школах Курганской области могут сдвинуть сроки осенних каникул из-за увеличившихся случаев заболевания коронавирусом. Именно такие рекомендации образовательным учреждениям дало региональное правительство.

Таким образом школьники смогут уйти отдыхать с 25 октября по 6 ноября, передает Telegram-канал правительства слова директора департамента образования и науки Андрея Кочерова. Соответствующее письмо было направлено в муниципальные органы управления образованием.

"Цель таких рекомендаций — разорвать цепочку передачи новой коронавирусной инфекции и гриппа в образовательных организациях среди школьников и педагогов, а также для обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия детей и молодежи. Надеемся, что принимаемые нами меры будут эффективными, и после ноябрьских праздников дети вернутся за парты. Добавлю, что вопрос о переходе на дистанционное обучение в школах в настоящее время не рассматривается№, - пояснил Андрей Кочеров.

Напомним, что в Курганской области с конца сентября наблюдается рост заболеваемости. Так за последние сутки подтвердилось еще 172 случая заражения коронавирусом. Всего в регионе зарегистрировали 35 тыс. 683 случая заболевания.