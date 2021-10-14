В Челябинской области назначили руководителя Госжилинспекции
Начальником главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области назначена Рашида Ковалева. Соответствующее постановление подписал губернатор Алексей Текслер, передает корреспондент Накануне.RU.
Ранее она возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.
Добавим, должность стала вакантна после отставки начальника главного управления Госжилинспекции Эллы Никитиной. В мае Алексей Текслер подписал постановление о возложении исполнения обязанностей руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области на Андрея Солопова.