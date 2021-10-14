В Челябинской области назначили руководителя Госжилинспекции

Добавим, должность стала вакантна после отставки начальника главного управления Госжилинспекции Эллы Никитиной. В мае Алексей Текслер подписал постановление о возложении исполнения обязанностей руководителя главного управления Государственной жилищной инспекции Челябинской области на Андрея Солопова.

Ранее она возглавляла контрольно-правовое управление министерства тарифного регулирования и энергетики Челябинской области.





