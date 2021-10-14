14 Октября 2021
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Общество Свердловская область
решетка в автомобиле полиции (2020) | Фото: Андрей Ветров

Екатеринбургского общественника, выступавшего с пикетом против пыток во ФСИН, вызвали в прокуратуру

Активиста из Екатеринбурга Дмитрия Калинина вызвали в прокуратуру после пикета против пыток в колониях у стен ФСИН. Об этом в своих социальных сетях рассказал сам общественник. Калинин отметил, что основные документы ему предоставить отказались, сославшись на "ведомственную тайну", однако пообещали дать повестку.

"Завтра утром схожу, дам пояснения в Верх-Исетскую прокуратуру по запросу областной. Буду выяснять в областной, что их так заинтересовало. Устно сказали - "узнать цель вашего мероприятия". Возможно я откажусь давать пояснения и напишу, что требую ознакомить меня с материалом проверки", - написал активист.

Напомним, что причиной проведения протестной акции послужила новость об истязаниях заключенных в саратовской колонии. Директор ФСИН России Александр Калашников распорядился уволить "по отрицательным мотивам" несколько человек из руководства ведомства по Саратовской области. Предположительно, их подчиненные во вверенных им учреждениях насиловали, пытали и унижали заключенных. Ранее Калинин подробнее высказался о таком методе "перевоспитания".

"Замечу, что прокурорские работники ежедневно посещают и полицию и места ФСИН, им следовало бы быть лучшими защитниками прав человека, но этого не происходит. В ходе проверок ОНК мы иногда встречали в полициях прокурорских - в основном они сразу заполняли журнал проверки, без фактического осмотра объекта. А мы находили нарушения и добивались их устранения от МВД. Стыдная история для надзорного ведомства. Но замечу - по всяким другим моим общественным делам прокуратура работает. Не всегда хорошо, но работает. Задача гражданина - добиваться улучшения собственной страны, чем я и занимаюсь", - написал сегодня общественник.

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Теги: Екатеринбург, общественник, Калинин, пытки, ФСИН, пикет, акция, прокуратура



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