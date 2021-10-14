14 Октября 2021
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Спорт Свердловская область
Билл Питерс (2021) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Питерс о поражении от "Сочи": Мы сами создали себе кучу проблем

Главный тренер "Автомобилиста" Билл Питерс раскритиковал своих хоккеистов после домашнего поражения от "Сочи". Канадский специалист признал наличие проблем в команде.
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Напомним, встреча прошла в среду в Екатеринбурге и в основное время завершилась со счетом 4:4. При этом уже к 11-й минуте хозяева вели 2:0, но гости сумели отыграться и в итоге одержали победу в серии буллитов.

После матча Питерс заявил, что игра была "разочаровывающей".

"Мы создали сами себе кучу проблем в связи с таким небрежным обращением с шайбой. В первом периоде у нас нет проблем, мы вовремя проводим смены, хорошо обращаемся с шайбой. Затем у нас начинаются проблемы именно в обращении с шайбой, плохие смены. И это проявляется именно во втором периоде", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Билл Питерс добавил, что его команде нужно было быстрее обращаться с шайбой. Но сделать этого так и не удалось.

Следующий матч в чемпионате КХЛ "Автомобилист" проведет в пятницу, 15 октября. Игра пройдет в Екатеринбурге, соперником будет уфимский "Салават Юлаев".

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Питерс о поражении от "Сочи": Мы сами создали себе кучу проблем

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Теги: Питерс, Сочи, Автомобилист



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