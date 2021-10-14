Путина спросили, хочет ли он остаться президентом до 84 лет

Владимира Путина в очередной раз спросили о том, собирается ли он баллотироваться в президенты России еще два раза или думает о преемнике.

"Нет, я на такие вопросы предпочитаю не отвечать, это традиционный мой ответ. До следующих выборов еще достаточно много времени", - заявил глава государства в интервью ведущей американского канала CNBC Хедли Гэмбл.

Напомним, выборы президента России состоятся в 2024 году.

По мнению Путина, "разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию. Ситуация должна быть спокойной, стабильной, чтобы все органы власти, все государственные структуры работали уверенно, спокойно смотрели в будущее", — отметил президент.

Глава государства добавил, что Конституция позволяет ему баллотироваться на следующий срок. "Но никаких решений на этот счет пока не принято", — заметил Путин.