Четырнадцать цифровых маммографов поступят в больницы и клиники Кубани до конца 2021 года

Современное медицинское оборудование для диагностирования рака молочной железы на ранней стадии закуплено для медучреждений Кубани в рамках краевой госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения», передает корреспондент Накануне.RU.

Цифровые маммографы имеют значительно более эффективны в сравнении с аналоговыми. Высокое разрешение снимков позволяет врачам более точно поставить правильный диагноз, кроме того, при использовании этих аппаратов ниже лучевая нагрузка на пациентов, а само исследование можно записать на съемный носитель.

"Ранняя диагностика злокачественных новообразований – это фактически спасение жизни пациента. Неслучайно в национальном проекте «Здравоохранение» борьба с онкологией выделена в отдельный федеральный проект. По распространенности рак груди сегодня занимает первое место среди женских онкозаболеваний во всем мире, но, к счастью, он практически полностью излечим, если диагноз поставлен вовремя. Именно поэтому медицинские учреждения Кубани оснащаются современными цифровыми маммографами", – рассказала заместитель министра здравоохранения региона Валентина Игнатенко.

В региональном минздраве сообщили, что маммографы уже получили ЦРБ Тбилисского, Мостовского, Отрадненского и Тихорецкого районов. До конца 2021 года оборудование поступит в больницы Тимашевского, Крыловского, Гулькевичского, Абинского, Кавказского и Динского районов, в горбольницы Геленджика и Горячего Ключа, городскую поликлинику №13 Краснодара.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Краснодарского края, общее финансирование госпрограммы «Модернизация первичного звена здравоохранения» на 2021 год составляет 3,7 млрд рублей. Средства направляются на капремонт 19 поликлиник, строительство фельдшерско-акушерских пунктов, приобретение автотранспорта для медучреждений первичного звена и высокоэффективного, современного медицинского оборудования.

Отметим, что в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в медучреждения Кубани поступает оборудование для борьбы с онкологией. Всего в 2021 году на переоснащение онкодиспансеров Кубани направят свыше 747 млн рублей.