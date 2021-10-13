13 Октября 2021
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Общество Москва
камера наблюдения статуя современное искусство стрит-арт (2019) | Фото:instagram.com/lonesome_grass

СМИ: Власти Москвы передадут полиции фотографии горожан с сайта mos.ru

Власти столицы собираются передать структурам МВД фотографии граждан, хранящиеся на сайте mos.ru. При этом будет использоваться еще и посредник, которого мэрия нашла с помощью госзакупки.

По данным "Коммерсанта", в октябре структура мэрии Москвы заключила контракт с посредником на 236 млн руб. За год с небольшим посредник должен разработать и внедрить на mos.ru процедуру сохранения "эталонной фотографии из профиля пользователя в дополнительную галерею подсистемы автоматической регистрации сценариев индексирования видеоинформации (ПАРСИВ) Единого центра хранения данных (ЕЦХД) ГУ МВД по Москве".

Также исполнитель должен обеспечить сбор медиаданных и телеметрии смартфонов пользователей.

ЕЦХД обрабатывает данные с камер наружного наблюдения, подключенных к системе распознавания лиц. ПАРСИВ, по сути, представляет собой шлюз, через который полицейские могут подключаться к городской системе, чтобы искать преступников.

В ДИТ не объяснили, зачем передавать фотографии пользователей в ПАРСИВ ЕЦХД и из каких конкретно сервисов они будут подгружаться.

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СМИ: Власти Москвы передадут полиции фотографии горожан с сайта mos.ru

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Теги: mos.ru, персональные данные, фотографии, горожане, мэрия москвы



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