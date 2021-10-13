13 Октября 2021
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Скорая помощь (2020) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Самарской области не исключил локдауна на фоне критической ситуации с коронавирусом

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров не исключил возможность введения в регионе локдауна из-за резкого ухудшения ситуации с заболеваемостью коронавирусом.

В эфире передаче "Главная тема" на региональном ТВ глава области заявил: "Ситуация крайне тревожная, близка к критической, и угроза локдауна нависает. В апреле-мае 2020-го защиты против этой болезни не было, принимались жесткие меры, чтобы людей просто оставить дома".

Азаров еще раз призвал граждан вакцинироваться: "Сегодня мы имеем защиту от ковида — вакцинацию. Мы всего провакцинировали один миллион 160 тысяч жителей Самарской области. И те, кто вакцинирован, болеют гораздо легче. А среди всех заболевших вакцинированных всего 4%. Я бы еще раз хотел обратиться ко всем: сделайте выбор в пользу жизни".

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Губернатор Самарской области не исключил локдауна на фоне критической ситуации с коронавирусом

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Теги: локдаун, заболеваемость, самарская область, дмитрий азаров



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