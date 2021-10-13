13 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Челябинская область
изнасилование, девочка, девушка (2016) | Фото: Oren1.ru

В СК и полиции рассказали об обстоятельствах изнасилования школьниц в Екатеринбурге

В Екатеринбурге задержаны насильники школьниц. Следственный комитет уже предъявил им обвинение.
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Как сообщили Накануне.RU в СКР по Свердловской области, троим неработающим мужчинам вменяются статьи УК РФ "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Все случилось 8 октября на съемной квартире дома по улице Малышева в уральской столице. Злоумышленники надругались над несовершеннолетними девушками 2007 и 2006 годов рождения.

Сейчас все трое задержанных, которые, как оказалось, приехали из Челябинской области, помещены под арест. Проводится расследование.

Как уточнили в УМВД по Екатеринбургу, сигнал о противоправных действиях в отношении несовершеннолетних девушек поступил под утро 9 октября в отдел полиции №7 Октябрьского района - о преступлении сообщила мать одной из пострадавших.

"На указанный адрес в съемную квартиру, расположенную по улице Малышева, незамедлительно прибыл наряд патрульно-постовой службы, который задержал всех троих подозреваемых. Трое жителей Троицка 2001, 1993 и 1985 годов рождения были доставлены в дежурную часть территориального ОВД. После проведения первоначальных мероприятий задержанные были переданы следователям СК", - рассказали в полиции.

Теперь всем троим грозит до 15 лет лишения свободы.

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В СК и полиции рассказали об обстоятельствах изнасилования школьниц в Екатеринбурге

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Теги: СК, полиция, насильники, обвинение



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