13 Октября 2021
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: native-land.ru

Дело о надругательстве над школьницами в Екатеринбурге - на контроле в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования дела о надругательстве над школьницами в Екатеринбурге.
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Напомним, все случилось 8 октября на съемной квартире дома по улице Малышева в уральской столице. Трое приезжих из Челябинской области надругались над несовершеннолетними девушками 2007 и 2006 годов рождения.

Сейчас все трое задержаны и помещены под арест. Им вменяются статьи УК РФ "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела. Сейчас продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали случившемуся.

Как добавили в ведомстве, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.

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Дело о надругательстве над школьницами в Екатеринбурге - на контроле в центральном аппарате СК

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Теги: СК, дело, школьницы, Екатеринбург



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