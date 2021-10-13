Дело о надругательстве над школьницами в Екатеринбурге - на контроле в центральном аппарате СК

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате СК ход расследования дела о надругательстве над школьницами в Екатеринбурге.

Напомним, все случилось 8 октября на съемной квартире дома по улице Малышева в уральской столице. Трое приезжих из Челябинской области надругались над несовершеннолетними девушками 2007 и 2006 годов рождения.

Сейчас все трое задержаны и помещены под арест. Им вменяются статьи УК РФ "Изнасилование и насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Обвиняемым грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, Александр Бастрыкин поручил главе СК РФ по Свердловской области Михаилу Богинскому доложить ему о ходе расследования данного уголовного дела. Сейчас продолжается выполнение необходимых следственных действий по сбору и закреплению доказательств, а также выяснению всех обстоятельств, причин и условий, которые способствовали случившемуся.

Как добавили в ведомстве, ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате СК.