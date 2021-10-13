Трое детей госпитализированы после пожара в многоквартирном доме в Тюмени

Сегодня ночью около 03.00 в одной из квартир дома №1 по ул. Николая Гондатти в Тюмени произошел пожар, в результате которого трое малолетних детей были госпитализированы.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по региону, во время пожара, причины которого все еще устанавливаются, родителей детей дома не было. Старший ребенок - 8 лет, был госпитализирован с ожогами I и II степени. Младшие - 6 и 4 лет, в связи с отравлением продуктами горения.

"Прокуратура Тюменской области поручила прокурору Ленинского АО Тюмени провести проверку исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, а также о противопожарной безопасности, При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.

Напомним, что вечером 8 октября в селе Ситниково в частном доме с газовым отоплением произошел хлопок газа и начался пожар, в котором погиб 13-летний ребенок. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности).