Telegram и YouTube заблокировали каналы организации "Мужское государство"

Интернет-платформы начали блокировать аккаунты организации "Мужское государство" и ее основателя Владислава Позднякова.

Так, канал Позднякова был заблокирован на YouTube, а теперь СМИ сообщили и о блокировки со стороны мессенджера Telegram. Накануне администрация компании сообщала о возможной блокировке канала Позднякова из-за требований магазинов приложений Apple и Google. РБК отмечает, что запасной канал организации, в котором более 50 тыс. подписчиков, продолжает функционировать, как и канал, с помощью которого его сторонники координируют рейды.

На прошлой неделе стало известно, что прокуратура Нижегородской области попробует в судебном порядке добиться признания экстремистской организации "Мужское государство". Это будет означать запрет деятельности на территории России.

Ответчиками по иску, заявленному прокуратурой, являются основатель сообщества Владислав Поздняков и его нынешние владельцы Игорь Носов и Дмитрий Губанов. Поздняков пытается откреститься от участия в сообществе. В своем Telegram-канале он написал: "Я даже удивлен, что это не сделали куда более ранее".

"Мужское государство" стало известно в результате нескольких резонансных эпизодов. Организация начинала травить в сети (и не только) людей и бизнесы, которые не соответствовали радикальным представлениям лидеров организации о "нормальности".