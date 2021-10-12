Григоренко и Хуснуллин едут на Дальний Восток проверять исполнение поручений Мишустина

Вице-премьеры Дмитрий Григоренко и Марат Хуснуллин летят на Дальний Восток проверять как исполняются поручения главы правительства Михаила Мишустина. Они посетят Хабаровский край и Сахалинскую область, где премьер побывал в июле этого года, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Вице-премьеры проинспектируют, как идет строительство детского больничного комплекса в Хабаровском крае. Также они приедут в Курильскую центральную районную больницу на Сахалине, которую за счет резервного фонда правительства должны оснастить современным оборудованием", - сообщили в правительстве.

Также в плане поездки вице-премьеров Авиационный завод в Комсомольске-на-Амуре, Амурский судостроительный завод и аэровокзал, школа заказчиков объектов капитального строительства в Южно-Сахалинске и рыбоперерабатывающий комплекс "Ясный" на острове Итуруп.

Также Дмитрий Григоренко встретится с предпринимателями, чтобы обсудить реализацию инвестиционных проектов на Курильских островах, а Хуснуллин проведет совещание о развитии железнодорожной инфраструктуры Восточного полигона РЖД.