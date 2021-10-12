12 Октября 2021
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Обложка книги Преступление века. Материалы следствия (2021) | Фото: Следственный комитет РФ

СКР выпустил второй том книги о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет России выпустил в свет второй том книги о расследовании убийства царской семьи. В издании собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью семьи последнего российского императора.

"Второй том также рассказывает об этапах расследования убийства царской семьи, которое основывается строго на научных фактах, исторических и архивных документах. Также в основу книги легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3-D модели места события, которые позволяют детально разобраться в произошедшем", - сообщили в СКР.

Обложка книги Преступление века. Материалы следствия(2021)|Фото: Следственный комитет РФ

В Следственном комитете отмечают, что "у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков".

Книгу планируется направить в различные госучредждения, а также передать представителям РПЦ.

"Сейчас Архиерейским Собором рассматриваются  результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе Следственным комитетом России. Данная книга станет существенным подспорьем для всех лиц, заинтересованных в установлении истины в этом вопросе", - добавили в СКР.

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СКР выпустил второй том книги о расследовании убийства царской семьи

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Теги: скр, николай ii, убийство царской семьи, расследование, материалы следствия



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