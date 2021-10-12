СКР выпустил второй том книги о расследовании убийства царской семьи

Следственный комитет России выпустил в свет второй том книги о расследовании убийства царской семьи. В издании собраны материалы следствия и исторические документы, связанные с гибелью семьи последнего российского императора.

"Второй том также рассказывает об этапах расследования убийства царской семьи, которое основывается строго на научных фактах, исторических и архивных документах. Также в основу книги легли современные экспертные исследования, фотографии, аудиозаписи, воссозданные 3-D модели места события, которые позволяют детально разобраться в произошедшем", - сообщили в СКР.

В Следственном комитете отмечают, что "у следствия не осталось сомнений касательно версии смерти царской семьи и принадлежности останков".

Книгу планируется направить в различные госучредждения, а также передать представителям РПЦ.

"Сейчас Архиерейским Собором рассматриваются результаты экспертиз по идентификации "екатеринбургских останков", представленных в том числе Следственным комитетом России. Данная книга станет существенным подспорьем для всех лиц, заинтересованных в установлении истины в этом вопросе", - добавили в СКР.