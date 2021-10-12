12 Октября 2021
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Общество В России
Логотип VK Group. (2021) | Фото: vk.company / пресс-служба VK Group

Mail.Ru Group сменила название на VK

Одна из крупнейших российских IT-корпорация Mail.Ru Group провела ребрендинг – теперь она называется VK Group или просто VK – по имени флагманского проекта компании – соцсети "ВКонтакте".

"VK — это единый бренд для всей компании. В отличие от Mail.ru Group он будет представлен не только на корпоративном уровне, но и в наших продуктах, пользователям которых не всегда была очевидна их связь между собой", - рассказал гендиректор компании Борис Добродеев.

Постепенно будет происходить и ребрендинг продуктов и проектов компании. Так, сервис объявлений "Юла" переименуют в "VK Объявления", он будет представлен как в виде отдельного приложения и сайта, так и в виде раздела внутри "ВКонтакте".

"Кроме всем известных пользовательских брендов в экосистеме VK есть более 30 продуктов для маркетинга, рекламы, аналитики и других B2B-направлений. Часть из них получат новые названия уже в ближайшее время — например, VK Cloud Solutions. Все договоры и контракты с партнерами и любыми другими контрагентами остаются в силе: изменения юридических лиц случатся позже и будут техническими. Все новые продукты компании будут сразу создаваться под брендом VK. В случае приобретения новых проектов решение о переименовании будет принимать бренд-команда на основе аналитики и исследований", - добавил Добродеев.

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Mail.Ru Group сменила название на VK

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Теги: Mail.Ru Group, VK, ребрендинг, логотип, вконтакте



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