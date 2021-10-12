"Прославившаяся" словами о "крещении китайцев" депутат стала зампредом комитета по экологии

Новый депутат Госдумы РФ от Свердловской области, руководитель регионального исполкома ОНФ Жанна Рябцева назначена заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Решение было принято сегодня перед началом первого заседания Государственной Думы восьмого созыва.

Первым заместителем председателя комитета по экологии стал депутат от Челябинской области Владимир Бурматов. В прошлом созыве Бурматов возглавлял данный комитет.

Напомним, в свое время Жанна Рябцева "прославилась" словами о "китайцах, которых будут крестить на Урале". Недавно в разговоре с Накануне.RU она рассказала, почему после ее избрания в соцсетях стали вспоминать это высказывание.