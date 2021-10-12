Челябинский депутат Госдумы назначен первым заместителем председателя комитета по экологии

Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов назначен первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды.

"Фракция "Единая Россия" в Государственной Думе только что единогласно проголосовала за мое назначение первым заместителем председателя комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды. Спасибо коллегам за доверие" — сообщил депутат в своем Telegram-канале.

Добавим, что в прошлом созыве Владимир Бурматов возглавлял комитет по экологии.