12 Октября 2021
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Общество Свердловская область
ФСБ (2020) | Фото: Накануне.RU

Силовики проводят учения в центре Екатеринбурга. Жителей просят не беспокоиться

Сегодня, 12 октября, в центре Екатеринбурга с 10.00 до 12.00 пройдут антитеррористические учения. Жителей города просят не беспокоиться.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ по Свердловской области, учения пройдут на территории, прилегающей ко Дворцу игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Они проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности важных спортивных и общественно-политических мероприятий.

Как уточнили в ФСБ, в район проведения учений входят часть Олимпийской набережной и прилегающая к спорткомплексу автомобильная парковка. В ведомстве заверили, что они не повлияют на организацию работы станции метро "Динамо".

"Просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений", - добавили в УФСБ.

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Силовики проводят учения в центре Екатеринбурга. Жителей просят не беспокоиться

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Теги: учения, ФСБ, Екатеринбург



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