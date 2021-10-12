Силовики проводят учения в центре Екатеринбурга. Жителей просят не беспокоиться

Сегодня, 12 октября, в центре Екатеринбурга с 10.00 до 12.00 пройдут антитеррористические учения. Жителей города просят не беспокоиться.

Как сообщили Накануне.RU в УФСБ по Свердловской области, учения пройдут на территории, прилегающей ко Дворцу игровых видов спорта (Олимпийская набережная, 3). Они проводятся в рамках подготовки к обеспечению безопасности важных спортивных и общественно-политических мероприятий.

Как уточнили в ФСБ, в район проведения учений входят часть Олимпийской набережной и прилегающая к спорткомплексу автомобильная парковка. В ведомстве заверили, что они не повлияют на организацию работы станции метро "Динамо".

"Просим гостей и жителей Екатеринбурга соблюдать спокойствие и выполнять установки, полученные от сотрудников правоохранительных органов в районе проведения учений", - добавили в УФСБ.