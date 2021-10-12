12 Октября 2021
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Экономика В России
пиво, пивзавод (2015) | Фото: veved.ru

В России могут увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Председатель совета Союза российских пивоваров Даниил Бриман обратился к главе Минэка Максиму Решетникову с предложением установить ввозные пошлины на импортное пиво в размере 1 евро за 1 л., что в 55 раз выше действующей ставки в 0,018 евро.

Само ведомство прорабатывает повышение пошлин на пиво, вино и другую продукцию из стран ЕС. Эти меры предусмотрены Всемирной торговой организации и могут стать ответом на действующие в Европе ограничения на поставку продукции из стали.

Минэкономразвития предлагало повышение ставок вплоть до запретительного уровня, пишут "Ведомости".

В настоящее время Минпромторг обсуждает с Минэкономразвития целесообразность введения пошлин. При этом список товаров может дополниться сельскохозяйственным оборудованием, холодильниками, обувью.

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В России могут увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

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Теги: пошлины, пиво



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