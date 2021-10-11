Еще один район Тюменской области ввел карантин из-за птичьего гриппа

В личном подсобном хозяйстве Ялуторовска (Тюменская область) введен карантин в связи с обнаружением у сельскохозяйственной птицы птичьего гриппа. Соответствующее постановление подписал глава региона Александр Моор.

Под наблюдением оказалось сразу несколько деревень Ялуторовского района, находящихся в 10 км от ЛПХ на улице Березовой. Среди них: поселок Кавдык, села Старый Кавдык, Татарский Сингуль, Зиново, Хохлово, Романовское, деревни Соснина, Сингуль, Южное, Анисимовка, Криволукская, а также деревня Пономарева Заводоуковского городского округа.

На данный момент уже зафиксирована смерть кур, гусей и уток.

Напомним, 23 сентября карантин по высокопатогенному гриппу птиц был установлен на территории деревень Черная Речка, Друганова, Костылева, села Мичурино. Позже в регионе карантин был установлен также на территории села Верхний Ингал, деревни Онуфриево Исетского района.

Зоной наблюдения являются территории населенных пунктов: села Минино, Красногорское, Верхнебешкиль, Архангельское, Рассвет, Слобода-Бешкиль и деревня Лога Исетского района, а также сёла Ингалинское, Липиха и деревни Нифаки, Лыково Упоровского района Тюменской области.