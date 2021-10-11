11 Октября 2021
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прививка (2020) | Фото: пресс-служба ОАО &quot;РЖД&quot;, Свердловская железная дорога

Киев обвинил Россию в низких темпах ковид-вакцинации на Украине

В том, что на Украине слабо вакцинируются от ковида, виновата... Россия. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Одну дозу ввели 20% населения, но власти хотят до конца года охватить 70% населения. Для этого есть и нужное количество доз, и административные возможности, но мешает Россия.

"Российская пропаганда, которая разгоняет фейки на территории нашей страны, не позволяет нам двигаться такими темпами, как другие европейские государства", - сказал чиновник.

На днях на Украине ввели обязательную ковид-вакцинацию для всех работников образования и чиновников. Отказавшихся угрожают отстранить от работы без сохранения зарплаты. При этом власти дали понять, что будут расширять свой список, включая туда все больше профессий.

Тем временем выяснилось, что в России вакцинация не оказывает никакого влияния на ковидную и общую смертность.

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Киев обвинил Россию в низких темпах ковид-вакцинации на Украине

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Теги: Украина, вакцинация



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